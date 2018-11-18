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مونشي يرسم خطة روما في الميركاتو الشتوي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:06 م
مونشي يرسم خطة روما في الميركاتو الشتوي
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن "مونشي" المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، نجح في رسم خُطة ميركاتو الذئاب الشتوي في يناير. 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن مونشي ينوي بيع ماركانو في إسبانيا، وإعارة كارسدورب تشوريتش بياندا في إيطاليا. 

ويستهدف مونشي التعاقد مع كايو أو ناستاسيتش لقلب الدفاع والأولوية القصوى هي الهولندي فان دي بيك من أياكس للوسط بينما تم غض النظر عن هيكتور هيريرا، وفي الصيف الهُجوم سيكون على ثورجان هازارد.
المزيد عن: مونشي روما الإيطالي الميركاتو الشتوي
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