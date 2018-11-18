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نهضة بركان يتوج بكأس المغرب للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على الوداد الفاسي 3ـ2

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:07 م
نهضة بركان يتوج بكأس المغرب للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على الوداد الفاسي 3ـ2
نهضة بركان
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الفجر السعودي
 

توج فريق نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على الوداد الفاسي بركلات الترجيح بنتيجة (3/2)، عقب انتهاء المباراة بالتعادل (2/2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم/الأحد/، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

 

وسجل لنهضة بركان، محمد فرحان والعربي الناجي في الدقيقتين (56 و90)، بينما أحرز للوداد الفاسي مامادو ضيوف وعمر جيراري في الدقيقتين (58 و75).

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