نهضة بركان يتوج بكأس المغرب للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على الوداد الفاسي 3ـ2

توج فريق نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على الوداد الفاسي بركلات الترجيح بنتيجة (3/2)، عقب انتهاء المباراة بالتعادل (2/2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم/الأحد/، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وسجل لنهضة بركان، محمد فرحان والعربي الناجي في الدقيقتين (56 و90)، بينما أحرز للوداد الفاسي مامادو ضيوف وعمر جيراري في الدقيقتين (58 و75).