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الناصر: رواية "غمض لايشوفك" حكايات واقعية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:03 م
الناصر: رواية غمض لايشوفك حكايات واقعية
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

في أول خطوة له على طريق الإبداع، صدرت عن دار ابن النفيس في الكويت، قبل أيام قليلة، رواية "غمض لايشوفك" للروائي الكويتي الشاب جاسم الناصر.


الناصر، قال إن روايته الأولى، هي قصص واقعية من المجتمع، ومواجهة مع من يستغلون مجتمعاتهم في تحقيق مكاسب وأغراض خاصة، ولكن المصير الحق ينتظرهم.


الرواية، أحدثت إقبالا جيدا لدى عرضها في معرض الشارقة للكتاب، في أول ظهور لها، وحققت نحو 300 نسخة في الأيام الأولى لمعرض الكويت للكتاب.


جاسم الناصر، قال إنه ينتظر حضور طيب لروايته في معارض «الدوحة ومسقط والرياض للكتاب»، والأهم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الجديدة.

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