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فنربخشة يستهدف التعاقد مع مدافع روما خلال الميركاتو الشتوي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:57 م
فنربخشة يستهدف التعاقد مع مدافع روما خلال الميركاتو الشتوي
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأحد، أن نجم هجوم فريق روما الإيطالي، خوان خيسوس، على رادار نادي فنربخشة التركي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأفادت التقارير التركية أن فنربخشة يضع مُدافع روما البرازيلي  خيسوس نُصب أعينه، من أجل تعزيز الصفوف في ميركاتو يناير . 

الجدير بالذكر أن النادي التركي مُستعد لتقديم 11 مليون يورو من أجل الحُصول على خدمات اللاعب، وعلاقة مُديرهم الرياضي بـ مونشي المدير الرياضي للجاليروسي طيّبة.
المزيد عن: فنربخشة التركي روما الإيطالي خوان خيسوس الميركاتو الشتوي
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