شاهد الآن.. مباراة إسبانيا والبوسنة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار









حقق منتخب البوسنة والهرسك تعادل سلبي أمام نظيره النمساوي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إرنست هابل مساء الخميس، ويحتل المنتخب المركز الأول في الجمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خاض الفريق أربع مباريات في البطولة، حقق من خلالهم 3 انتصارات وتعادل ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.





شاهد الآن.. مباراة إسبانيا والبوسنة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار





يلتقي منتخب إسبانيا وجها لوجه في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 18-11-2018 مع نظيره منتخب البوسنة والهرسك، في المباراة الودية التي تجمع بينهما اليوم ضمن استعدادات المنتخبين لدوري الأمم الأوروبية، مشاهدة مباراة اسبانيا والبوسنة بث سريع ولايف اليوم الأحد.





شاهد الآن.. مباراة إسبانيا والبوسنة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار

المنتخب الإسباني يدخل مواجهة اليوم لتعويض هزيمته القاسية امام كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لويس انريكي المدير الفني للماتادور للدفع ببعض البدلاء ومنحهم فرصة في مواجهة سهلة نسبيا مع المنتخب البوسني، وضمن المنتخب الإسباني التأهل للدور المقبل لدوري الأمم الاوروبية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط على الرغم من خسارته في مباراتين على التوالي أمام انجلترا وكرواتيا، جاري الآن مشاهدة البث المباشر لمباراة اسبانيا والبوسنة لايف.





شاهد الآن.. مباراة إسبانيا والبوسنة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار

حقق منتخب البوسنة والهرسك تعادل سلبي أمام نظيره النمساوي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إرنست هابل مساء الخميس، ويحتل المنتخب المركز الأول في الجمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خاض الفريق أربع مباريات في البطولة، حقق من خلالهم 3 انتصارات وتعادل ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.





شاهد الآن.. مباراة إسبانيا والبوسنة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار





وتذاع مباراة اسبانيا والبوسنة الودية اليوم الأحد في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة على بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة، كورة ستار مشاهدة مباراة اسبانيا والبوسنة بث مباشر بدون تقطيع اليوم الأحد.









شاهد الآن.. مباراة إسبانيا والبوسنة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | اونلاين | كورة ستار











