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غرق سفينة حربية بعد ارتطامها بناقلة نفط (فيديو)

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:59 م
غرق سفينة حربية بعد ارتطامها بناقلة نفط (فيديو)
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الفجر السعودي
 

أوردت صحيفة "إندبندنت" البريطانية فيديو يظهر غرق سفينة حربية تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار بالكامل تقريبًا في قاع مضيق بحري نرويجي، بعد ارتطامها بناقلة نفط قبالة سواحل الدولة الإسكندنافية.

 

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية: "كانتKNM Helge Ingstad، وهي فرقاطة بطول 5290 طنًّا، في مناورة بالقرب من بيرجن عندما اصطدمت بناقلة نفط ترفع علم مالطة في الساعات الأولى من 8 نوفمبر".

 

والسفينة من فئة الفرقاطات من طراز "فريدجوف نانسن" والتي تم إطلاقها في عام 2007. وتم تصميم السفينة الحربية لاصطياد غواصات العدو. ويجري الآن تحقيق مشترك نرويجي ومالطي في سبب التحطم.

المزيد عن: غرق سفينة حربية سفينة نفط بريطانيا
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