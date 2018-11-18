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كواليس كليب "تعالا أحبك" لـ"شارع ٣"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:58 م
كواليس كليب تعالا أحبك لـشارع ٣
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

يقوم فريق شارع ٣، بتصوير كليبه الجديد "تعالا احبك"، النسخة الشعبى بداخل نادى مدينة نصر بعد عودتهم من دبى لتصوير باقى المشاهد بداخل النادى.

 

ويعد هذا تعاونهم الأول مع المنتج احمد شوقى، وسيتم طرح الكليب الأسبوع القادم على العديد من القنوات، يتم التصوير فى حضور مدير أعمال الفريق احمد الطحاوى، ومهندس الإضاءة إيهاب أبو السعود والمخرج أحمد البندارى.

كواليس كليب "تعالا أحبك" لـ"شارع ٣"
كواليس كليب "تعالا أحبك" لـ"شارع ٣"
كواليس كليب "تعالا أحبك" لـ"شارع ٣"
كواليس كليب "تعالا أحبك" لـ"شارع ٣"
كواليس كليب "تعالا أحبك" لـ"شارع ٣"
كواليس كليب "تعالا أحبك" لـ"شارع ٣"
كواليس كليب "تعالا أحبك" لـ"شارع ٣"
كواليس كليب "تعالا أحبك" لـ"شارع ٣"
كواليس كليب "تعالا أحبك" لـ"شارع ٣"
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