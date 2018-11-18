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ترامب يعلن الكشف عن اسم قاتل "خاشقجي" قريبا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:56 م
ترامب يعلن الكشف عن اسم قاتل خاشقجي قريبا
جمال خاشقجي
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وكالات
 

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة ستنشر قريبا "تقريرا كاملا" عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول.


وشدد ترامب على أن التقرير سيحتوي على معلومات حول "من فعل ذلك" (اسم قاتل الصحفي).


وقال ترامب "حدث شيء فظيع (مقتل الصحفي). سيكون لدينا تقرير كامل خلال اليومين المقبلين، ربما يوم الاثنين أو الثلاثاء". وفي وقت لاحق أعلن أن التقرير سيكون يوم الثلاثاء.


وأكد رئيس الولايات المتحدة أنه أجرى مكالمة هاتفية مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جينا هاسبيل، على متن طائرته يوم السبت. وأشار ترامب إلى أن المعلومات التي ظهرت يوم الجمعة في وسائل الإعلام حول نتائج وكالة المخابرات المركزية كانت "أولية".


وأوضح ترامب قائلا "لم يقرروا (وكالة الاستخبارات المركزية) أي شيء بعد. إنه وقت مبكر جدا".

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