العدو الصهيوني يستعين بفيديو قديم لـ"الزعيم" يهاجم فيه الفلسطينين من أجل حربهم في غزة (فيديو)

استعان أحد نشطاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بفيديو قديم للفنان عادل إمام وهو يدافع عن دولة الاحتلال الاسرائيلي ويهاجم المقاومة الفلسطينية لقصفها المستوطنات الاسرائيلية.





وقال عادل إمام "أنا مش عارف ازاي دول بتوع حماس بيقصفوا إسرائيل طب مهو اسرائيل قادرة تبيدكم انتو بتتحدوا وبتقارنوا نفسكم بإسرائيل اللي عندها القنابل النووية وقادرة تدمركم؛ إنتو بتخربوا بيوتكم بنفسكم وبعدين دول عندهم سيادة وكفاية إرهاب يا غزة انت وحماس".





وهاجم عادل إمام في تصريحاته ، الفصائل الفلسطينية لإطلاقها الصواريخ على غزة، قائلاً: "لن يستطيع أحد أن يفعل شئ لإسرائيل، فهي منظمة جدا، وناس عارفة تعمل إيه بالضبط، وإذا قالت سأقوم بشيء تقوم به".





وتابع:"أنا غاضب جدا من الذي يحدث في غزة، كيف لي أن أحارب شخصا وأنا أعرف قوته وأضربه بالصواريخ؟ الثاني مش هيرسل لك ورد، سيرسل لك صواريخ ويضربك، فعنده استراتيجية أمنية لها حدود".