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صدى– السعودية| "الإسكان" تزف بشرى سارة للمتقاعدين

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:56 م
صدى– السعودية| الإسكان تزف بشرى سارة للمتقاعدين
وزارة الإسكان
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أكدت وزارة الإسكان، أن هناك لجان متخصصة في الوزارة ستقوم بدراسة طلبات المتقاعدين ومن هم قريبون من التقاعد لتمويلهم، حال رفض طلباتهم من الممولين.

 

وأوضحت الوزارة، أن هذه اللجان ستحدد تحديد مسار يتناسب مع احتياج كل متقدم، حيث سيتم ذلك وفقًا لرغباتهم الكريمة لتمكينهم من امتلاك المسكن الأول.

 

وأشارت إلى أنه سيتم ترشيح مستفيدين جدد في كل يوم 15 من كل شهر ميلادي، وذلك في ردها على سؤال في هذا الشأن.

 

المصدر:- صحيفة صدى

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