نادية الجندي: تكريم المهرجان القومي للسينما له مذاق لأنه من الدولة

أعربت الفنانة نادية الجندي عن سعادتها بتكريمها في حفل ختام المهرجان القومي للسينما في دورته ال٢٢، وذلك قبل قليل على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت "نادية" أنها كرمت كثيرًا من قبل في العديد من المهرجانات حول العالم، إلا أن هذا المهرجان القومي للسينما له وقع ومذاق خاص لأنه مهرجان الدولة واعتراف منها بجودة أعمالها، متمنية أن تكون الجائزة بمثابة دافع لها لتقديم كل ما هو جيد.