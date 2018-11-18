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نادية الجندي: تكريم المهرجان القومي للسينما له مذاق لأنه من الدولة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:54 م
نادية الجندي: تكريم المهرجان القومي للسينما له مذاق لأنه من الدولة
نادية الجندي
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شيماء عطية - تصوير: نرمين فتحي
 

أعربت الفنانة نادية الجندي عن سعادتها بتكريمها في حفل ختام المهرجان القومي للسينما في دورته ال٢٢، وذلك قبل قليل على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

 

وأكدت "نادية" أنها كرمت كثيرًا من قبل في العديد من المهرجانات حول العالم، إلا أن هذا المهرجان القومي للسينما له وقع ومذاق خاص لأنه مهرجان الدولة واعتراف منها بجودة أعمالها، متمنية أن تكون الجائزة بمثابة دافع لها لتقديم كل ما هو جيد.

نادية الجندي: تكريم المهرجان القومي للسينما له مذاق لأنه من الدولة
نادية الجندي: تكريم المهرجان القومي للسينما له مذاق لأنه من الدولة
نادية الجندي: تكريم المهرجان القومي للسينما له مذاق لأنه من الدولة
نادية الجندي: تكريم المهرجان القومي للسينما له مذاق لأنه من الدولة
نادية الجندي: تكريم المهرجان القومي للسينما له مذاق لأنه من الدولة
نادية الجندي: تكريم المهرجان القومي للسينما له مذاق لأنه من الدولة
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