ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سبق– السعودية| أمير القصيم يشكِّل لجنة عاجلة للتحقيق في أوجه القصور بعد الأمطار الغزيرة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:53 م
سبق– السعودية| أمير القصيم يشكِّل لجنة عاجلة للتحقيق في أوجه القصور بعد الأمطار الغزيرة
صورة أرشيفية
طباعة
 

تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

وجَّه أمير القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل، بتشكيل لجنة رقابية عاجلة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعضوية كل من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب، ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الصالح؛ وذلك لتولي الرصد والتحقيق بما لوحظ من خلال المتغيرات الجوية التي تمر بها المنطقة من أوجه القصور، ومسؤولية حدوث الأخطاءالفنية التي تشكل خطرًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وذلك بعد ساعات من توجيهه بتشكيل لجنة تعويض المتضررين من الأمطارالتي هطلت مؤخرًا.

 

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة عبدالرحمن بن محمد السعيد: "اللجنة التي وجّه أمير القصيم بتشكيلها تأتي لبذل المزيد من الجهد لمتابعة البلاغات الواردة، وتحديد ومعالجة القصور لدى بعض الجهات الحكومية، والأقسام الرقابية بالجهات ذات العلاقة للبلاغات الواردة إليها".

 

وأضاف: "توجيه أمير القصيم بتشكيل اللجنة ينص على رصد وتقييم أعمال الجهات ذات العلاقة لعدم تكرار الأخطاء الفنية، وأوجه القصور التي تشكل خطرًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم من انهيارات في الشوارع والطرقات وبعض تمديدات الكهرباء غير الآمنة، والمرافق الحكومية غير المزودة بوسائل السلامة".

 

واختتم: "الأمير فيصل بن مشعل شدد على تحديد أوجه القصور، ومسؤولية حدوثها، والرفع بما يتم لاتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بمحاسبة كل مقصّر ومتهاون في الأرواح والممتلكات لعدم تكرار وحصول أي مكروه لا قدر الله ، سائلين المولى - عز وجل - أن يحفظ الجميع".

 

المصدر:- صحيفة سبق

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان امير القصيم المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السيول السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
2
x
16:00
1
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
2
x
16:00
2
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
0
x
13:30
2
السودان
إثيوبيا
0
x
15:00
2
غانا
توجو
1
x
18:00
4
الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 9:20:02 PM