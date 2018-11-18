مدرب الشباب: إقرار 8 محترفين بكل فريق أضاف تنافسية للدوري السعودي

أكد الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق الشباب، أن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم قوية جدًّا، مُشيرًا إلى رغبته في التتويج باللقب.

قال سوموديكا، في تصريحات تلفزيونية، إن الدوري هذا الموسم مُختلف، والمنافسة أصبحت صعبة جدًّا؛ لوجود لاعبين محترفين من أصحاب الخبرات العالية.

وأشار مدرب الشباب، إلى أن تواجد 8 أجانب في كل فريق أضاف للبطولة قوة وتنافسية شديدة.

وقاد سوموديكا فريق الشباب، في 9 جولات ببطولة الدوري المحلية، نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر أخرى؛ ليحتل المركز الرابع في ترتيب الجدول برصيد 16 نقطة.