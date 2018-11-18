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وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:46 م
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
حسين فهمي
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شيماء عطية - تصوير: نرمين فتحي
 

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور سمير سيف، رئيس المهرجان القومي للسينما في دورته ال٢٢، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية كل الفنانة نادية الجندي والفنان حسين فهمي، تقديرًا لدورهما الكبير في تاريخ السينما المصرية.

 

وذلك قبل قليل في حفل ختام الدورة الـ22 من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
وزيرة الثقافة تكرم حسين فهمي ونادية الجندي في ختام القومي للسينما
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