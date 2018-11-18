محطة الزهراء.. كل ما تريد معرفته عن أكبر مزرعة خيول أصيلة في الشرق الأوسط

بالتزامن مع افتتاح وزارة الزراعة، مهرجانات الخيول العربية الأصلية بمحطة زهراء الخيول، وهي بطولة "الزهراء" المحلية الثانية والعشرون وبطولة مصر الدولية العشرون لمسابقة الجمال في الخيول العربية الأصيلة، والذي بدأ الخميس الماضي ويستمر حتى اليوم الأحد، بمشاركة 300 حصان عربي من أفضل الخيول العربية، و1200 مزرعة من مزارع الخيول في مصر.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن محطة الزهراء محطة الزهراء أكبر مزرعة خيول أصيلة في الشرق الأوسط.

إنشاء محطة الزهراء

ترجع تفاصيل إنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة إلى عام 1908م، حينما كلف قسم تربية الحيوان في الجمعية الزراعية الملكية المصرية بالمباشرة في تربية الخيول العربية الأصيلة، ثم في عام 1928، إبان عهد الملك فؤاد الأول، جاء إنشاء محطة الزهراء والحفاظ على أصالة أنسابها، ليكون التكريس الرسمي الأول لهذا الاهتمام الملكي.

موقعها ومساحتها

تعتبر محطة الزهراء واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، وهي الأولى في الشرق الأوسط، ومصر من حيث المساحة، إذ تقع على مساحة 50 فدانا بنهاية شارع أحمد عصمت، في منطقة عين شمس.

أهدافها

تستهدف محطة الزهراء، تجميع كل الخيول الموجودة في مصر وتربيتها في بيئة مشابهة لظروف الحياة الطبيعية، وكذلك عمل سجلات لهذه الخيول وأنسابها حيث أصبح هناك عائلات للخيول موجودة حتى الآن وتضم أسماء الخيول وأنسابها، وبناء عليه، يصار إلى وضع خطط لتربية الخيول للحفاظ على السلالات.والكفاءة البيطرية واحتوائها على سلالات عريقة.

وتستعين "محطة الزهراء" بعدد من المهندسين الزراعيين لوضع أنظمة غذائية للخيول، إذ يتكلف الحصان الواحد ما يقرب من 1000 جنيه مصري شهريا كمصاريف للتربية والأكل والإقامة داخل المزرعة، بخلاف الرعاية البيطرية.

مهرجان سنوي

تنظم "محطة الزهراء" في مصر مهرجانا دوليًا سنويًا للخيول العربية الأصيلة تشارك فيه خيول عربية من مختلف الدول، ويجري خلاله تنظيم مسابقة لاختيار أجمل الخيل في المهرجان، وتنظم المحطة مزادين في العام لبيع الخيول وشرائها.

ويقام المهرجان من الفترة 15 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر من كل عام، ويتم الإعلان عن موعد الانطلاق قبل شهر على الأقل حتى يستعد أصحاب الخيول تقديم الأفضل.

ومن الأنشطة الأخرى التي تنظمها المحطة "مهرجان الفروسية الشعبية"، الذي يهدف إلى تدريب الخيل على عمل حركات على الموسيقى، ناهيك عن توفير الرعاية الطبية للخيول.

جوائز المهرجان

ويمنح المهرجان الحصان المشارك في المسابقة درجة الجودة، والتي تساعده في المشاركة بالمسابقات الدولية، وترفع من أسهمه السعرية، ويقوم بالتحكيم في هذه المسابقات حكام دوليون لسباق الخيول.