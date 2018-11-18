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"إينو": لا مكان للانتماء.. اللاعبون ينظرون لمصلحتهم الآن

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:45 م
إينو: لا مكان للانتماء.. اللاعبون ينظرون لمصلحتهم الآن
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الفجر الرياضي
 

صرح اللاعب معتز اينو لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق ولاعب نادي رأس الخيمة الحالي أن اللاعب محمود كهربا لاعب نادي الزمالك يعتبر من الأعمدة الأساسية للفريق ولديه العديد من القدرات وأنتقاله لأي نادي يعتبر إضافة كبيرة للفريق حال أستغلال قدراته.

وأضاف اينو "في تصريحات في برنامج" شوت مع حتحوت "الذي يقدمه الإعلامي" هاني حتحوت" علي راديو مصر 88.7 :" أن نادي الزمالك يعرف قدرات كهربا جيداً والتفريط فيه ليس بالأمر السهل ويرجع ذلك لقدرات اللاعب علي تحويل سير المباريات وصناعة الفارق.

واستكمل معتز اينو قائلاً إن ما يحكم سوق اللاعبين الأن هو مصلحة اللاعب الشخصية في المرتبة الأولي وليس الأنتماء كسابق الأمر، ويرجع ذلك إلي أن اللاعب يعتبر الفرصة تاتي مرة واحدة ولابد من أنتهازها.

وبحديثه عن النادي الأهلي قال إينو إن خسارة بطولة إفريقيا أحدثت ضجة في الفريق ولكن النادي الأهلي كعادة الأندية الكبيرة قادر علي اجتياز تلك الكبوة بسهولة.
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