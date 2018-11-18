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وزيرة الهجرة: 25 خبير من أبناء مصر بالخارج سيشاركون في مؤتمر "مصر تستطيع" (فيديو)

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:47 م
وزيرة الهجرة: 25 خبير من أبناء مصر بالخارج سيشاركون في مؤتمر مصر تستطيع (فيديو)
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كساب أحمد
 
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن لقائها بوزيري التعليم العالي والتربية والتعليم هام للغاية، لأن مؤتمر "مصر تستطيع" القادم سيتمحور حول تطوير التعليم بناء على استراتيجية 2030.

وتابعت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أنها خلال السنوات السابقة طالبت من علماء مصر في الخارج التواصل مع وزارة الخارجية في حال وجود لديهم أي رؤى لتطوير التعليم. 

ولفتت أن 25 أستاذ وخبير في مجال التعليم من أبناء مصر في الخارج سيشاركون في مؤتمر "مصر تستطيع" القادم حول تطوير التعليم.
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