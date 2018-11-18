رواندا تمنح غينيا التأهل لكأس أمم أفريقيا

أهدى المنتخب الرواندي، إلى نظيره الغيني، بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2019، بعد تعادله مع إفريقيا الوسطى، 2-2، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة.

سجل هدفي رواندا، كلا من جاك تويسينجي في الدقيقتين 10 و45، فيما سجل لإفريقيا الوسطى حبيب حبيبو وجيفري كوندوجبيا في الدقيقتين 27 و90.

ورفع المنتخب الرواندي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير، كما رفع إفريقيا الوسطى رصيده لـ5 نقاط في المركز الثالث.

ومنح هذا التعادل، بطاقة التأهل للمنتخب الغيني إلى أمم أفريقيا رسميا، وذلك، قبل خوض مباراته أمام من نظيره كوت ديفوار التي تقام في وقت لاحق اليوم.

ويمكن للمنتخب الإيفواري أن يحسم هو الآخر تأهله في هذه الجولة، في حال تعادله مع نظيره الغيني.

وتحتل غينيا صدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، بفارق 3 أمام كوت دي فوار.