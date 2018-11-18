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راشفورد يتعرض للإصابة خلال قمة إنجلترا وكرواتيا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:35 م
راشفورد يتعرض للإصابة خلال قمة إنجلترا وكرواتيا
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الفجر الرياضي
 

حسم المنتخب الإنجليزي التأهل الرسمي لنصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز اليوم على منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.


افتتح المنتخب الكرواتي التسجيل عن طريق اندريج كراماريتش في الدقيقة 57 ثم تعادل المنتخب الإنجليزي عن طريق لينجارد في الدقيقة 78 قبل أن يخطف هاري كين هدف الفوز في الدقيقة 85 لتفوز إنجلترا 2-1.


ذكرت صحيفة صن الإنجليزية، أن ماركوس راشفورد لاعب وسط مانشستر يونايتد خرج مصاباً من مباراة إنجلترا وكرواتيا، قد يغيب عن مباراة فريقه القادمة بالدوري.


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