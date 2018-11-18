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شاهد.. الإعلان الأول لـ"Second Act" بطولة جينيفر لوبيز

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:29 م
شاهد.. الإعلان الأول لـSecond Act بطولة جينيفر لوبيز
جينفر لوبيز
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الفجر الفني
 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا والرومانسية Second Act، أول تريلر للفيلم الذي من المقرر طرحه يوم 21 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة.

 

فيلم Second Act من بطولة جينيفر لوبيز، ميلو فينتميجليا، فانيسيا هادجنز، ليا ريميني، تريت وليامز، تشارلين يي، فريدي ستروما، ديف فولي، آنالي أشفورد، ناتاشا رومانوفا، لاري ميلر.

 

الفيلم تدور قصته حول عاملة كبيرة في شركة تعيد اختراع قصة حياتها بسبب مؤهلاتها، في إطار رومانسى وكوميدى.

 

الفيلم من إخراج بيتر سيجال، ومن تأليف جوستين زاكهام، وإلين جولدسميث توماس.

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