سعفان الصغير يكشف سر تراجع نتائج الإسماعيلي

أرجع سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للإسماعيلى تراجع النتائج إلى تعدد الإصابات بصفوف الفريق بجانب غياب التوفيق عن بعض اللاعبين.





ويستعد الفريق لملاقاة فريق الإنتاج الحربى يوم الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الــ15 ببطولة الدورى المحلى بعد انتهاء فترة التوقف.





وأضاف الصغير فى تصريحات إذاعية :”جميع اللاعبين والجهاز الفنى يشعرون بالحزن بعد تراجع النتائج لكن بالاصرار والتحلى بالروح القتالية سنسعيد الانتصارات ونعيد الأمور لنصابها الطبيعى”.





وأتم حديثه :”وارد فى كرة القدم تعرض أى فريق كبير لتعثرات وأرى أن مساندة ووقوف الجماهير بجانب الفريق سيسهم فى عودتنا بشكل سريع”.



