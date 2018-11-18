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ترامب: القرار المتعلق بكوريا الشمالية هو الأكثر "صعوبة"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:21 م
ترامب: القرار المتعلق بكوريا الشمالية هو الأكثر صعوبة
دونالد ترامب
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وكالات
 

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القرار المتعلق بكوريا الشمالية بأنه الأكثر صعوبة في مسيرته الرئاسية.


وقال ترامب خلال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن "ملف كوريا الشمالية معقد للغاية… لأنه عندما حصلت عليه من الرئيس السابق، باراك أوباما، وخلال جلستنا تحدثنا وقال إن كوريا الشمالية بلا شك أكبر مشكلة تواجه البلاد".


وأضاف ترامب أنه مسرور للغاية من القرار الذي تم اتخاذه ونوع العلاقة التي تربط الولايات المتحدة بكوريا الشمالية الآن.


ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، في ضوء لقاء القمة الذي عقده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة يوم 12 مايو، وما تم خلاله من مباحثات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتوقف كوريا الشمالية عن إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

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