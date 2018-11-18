نجم وسط أرسنال: هذا هو الموسم الأفضل في مسيرتي لهذا السبب
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:25 معمر عبدالعزيز
أكد جرانت تشاكا، المدير الفن يلفريق أرسنال الإنجليزي، أن هذا الموسم، هو الأفضل له على الإطلاق مع أرسنال، ولكن لا يزال يريد المزيد.
وكشف تشاك خلال تصريحات صحفية بقوله: "السبب وراء ذلك تقدير إيمري الكبير، تحدثت معه بعد كأس العالم وأخبرني مباشرة أنني سأكون أحد قادة أرسنال".
واختتم نجم الجانرز المتألق: "هذا أمر يشعرك بالفخر ويعطيك ثقة كبيرة، خصوصاً أنني كنت جددت عقدي لتوي مع الفريق".
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