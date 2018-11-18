رئيس شعبة البقوليات يكشف موعد انخفاض أسعار الفول (فيديو)

أوضح أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات، أسباب ارتفاع أسعار الفول، قائلًا إن مشكلة الفول هي مشكلة عالمية، متابعًا: "نستورد حوالي 85% من استخدامنا من الفول".



وأضاف "الباشا"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأحد، أنه حدث جفافًا في بعض الدول التي تستورد مصر منها مما أدى إلى نتيجة عكسية وأدى إلى ارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن أقرب فول للفول المصري هو الإسترالي والكندي، وأن هذه الأسواق هي التي تناسب مصر، لافتًا إلى أن أسعار الفول ستنخفض في شهر مايو مع بداية المحصول الجديد، وأن الزيادات التي تمت لا تذكر.

