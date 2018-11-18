البابا تواضروس مهنئًا السيسي بعيد ميلاده: "كل سنة وحضرتك طيب ومصر في تقدم ونمو"

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأيقونات التي تم وضعها في الكاتدرائية بعد تطويرها عبارة عن كتاب تاريخي مفتوح يمكن للإنسان أن يفهمه بمجرد النظر إليه، موضحا أن الاهتمام بوضع الأيقونات في الكنيسة لتعليم الأجيال القادمة التاريخ.



