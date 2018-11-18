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البابا تواضروس مهنئًا السيسي بعيد ميلاده: "كل سنة وحضرتك طيب ومصر في تقدم ونمو"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:25 م
البابا تواضروس مهنئًا السيسي بعيد ميلاده: كل سنة وحضرتك طيب ومصر في تقدم ونمو
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هدى عبدالرازق
 
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأيقونات التي تم وضعها في الكاتدرائية بعد تطويرها عبارة عن كتاب تاريخي مفتوح يمكن للإنسان أن يفهمه بمجرد النظر إليه، موضحا أن الاهتمام بوضع الأيقونات في الكنيسة لتعليم الأجيال القادمة التاريخ.

ووجه "تواضروس"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الأحد، التهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده غدًا، قائلا: "كل سنة وحضرتك طيب، ومصر كلها بخير وفي تقدم وفي نمو، وجميع المسئولين يعملوا على تحقيق تقدم الدولة".
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