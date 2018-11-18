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مدرب المنتخب السابق: "تختلف الألوان ويظل حب الوطن وواجبه مختلف"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:22 م
مدرب المنتخب السابق: تختلف الألوان ويظل حب الوطن وواجبه مختلف
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علاء خليف
 
أشاد محمود فايز المدرب السابق لمنتخب مصر، بهاني رمزي المدرب العام الحالي لمنتخب الفراعنة، مؤكدًا أنه مدرب محترم ويراعي ربنا وضميره في عمله مع المنتخب الوطني.


وكتب "فايز" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كابتن هاني رمزي مدرب محترم وبيحب شغله ونفسه اكتر من اي حاجه وبيراعي ربنا وضميره (رغم اهلاويته طبعاً) زي ما كان كابتن اسامه نبيه محترم وبيحب شغله ونفسه اكتر من اي حاجه وكان بيراعي ربنا وضميره (رغم زملكاويته)".


وأتم: " تختلف الالوان من أحمر لأبيض ولكن يظل حب الوطن وواجبه مختلف".

مدرب المنتخب السابق: "تختلف الألوان ويظل حب الوطن وواجبه مختلف"
المزيد عن: هاني رمزي محمود فايز المنتخب أسامه نبيه
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