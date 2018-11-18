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وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس: تزامن ذكرى بناء الكاتدرائية مع تجليس البابا مصادفة أثلجت صدورنا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:23 م
وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس: تزامن ذكرى بناء الكاتدرائية مع تجليس البابا مصادفة أثلجت صدورنا
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كساب أحمد
 
قال القمص سيرجيوس سيرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، إن تزامن ذكرى بناء الكاتدرائية مع ذكرى تجليس البابا مصادفة أثلجت صدورنا، معقبًا: "النهاردة يوم تاريخي في تاريخ الكنيسية، وعيد كبير جدًا".

وتابع وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الصورة الجميلة التي زينت بها الكاتدرائية اليوم نتاج عمل لأكثر من ثلاث سنوات، وشاركت فيها أكثر من شركة مقاولات، والعديد من الفنانين شاركوا في الرسومات الموجودة في الكاتدرائية، لافتًا إلى أن العمل في الكاتدرائية كان عبارة عن خلية نحل. 

ولفت إلى أن البابا توضروس الثاني بابا الكرازة المرقسية وطني إلى حد النخاع، ويعشق مصر ونيلها.
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