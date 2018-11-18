إليكِ طريقة علاج التهاب الأذن الوسطى بزيت الزيتون

سنستعرض في هذا الموضوع طريقة علاج التهاب الأذن الوسطى بزيت الزيتون، وهذه الطريقة في العلاج هي من أقدم الطرق الشعبية و العلاجات المنزلية، حيث كان زيت الزيتون يعتبر دواء أكثر منه طعام، وذلك بسبب احتوائه على عدد من العناصر التي تجعله مفيد للصحة مثل مضادات الالتهابات و مضادات البكتيريا و الجراثيم.





يتم وضع القليل من قطرات الزيت في ملعقة وتعريضها لمصدر حرارة لثواني معدودة ثم سكبها في الأذن المصابة، وبعد ذلك وضع قطن على الأذن حتى يمتص الزيت ومن ثم الاستلقاء على وسادة مرتفعة وإمالة الرأس نحو الأذن المصابة، و الإنتظار حتى الشعور بخروج الزيت.





يفضل عدم تكرار العملية في حال عدم الحصول على نتائج بمعنى عدم الشفاء ويجب مراجعة الطبيب المختص.





أسباب التهاب الأذن الوسطى:

- تراكم الشمع في الأذن.

- الإصابة بنزلات البرد.

- دخول ماء إلى الأذن.

- أمراض الأذن.





أعراض التهاب الأذن الوسطى:

- ألم في الاذن.

- تأثر عملية السمع.

- سماع صوت طقطقة في الأذن.

- خروج افرازات من الأذن.



