اليمن: مصرع قائد الأمن الوقائي الحوثي غرب تعز

لقي قيادي ميداني في ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأحد، مصرعه مع عدد من عناصره، بعد هجوم القوات الحكومية على مواقع الميليشيا في جبهة مقبنة، غرب تعز.







ونقل موقع "2 ديسمبر" عن مصدر عسكري يمني، أن "القيادي الحوثي المدعو، أبو خليل، لقي مصرعه مع عدد من عناصره، في هجوم نوعي نفذته القوات الحكومية، على مواقع وتحصينات الميليشيات في منطقة الكدمة، بمديرية مقبنة.