ألونسو: اللعب لتشيلسي خطوة ناجحة.. وحققت نجاحات مذهلة
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:14 معمر عبدالعزيز
أعرب النجم الدولي الإسباني ماركو ألونسيو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته البالغة باللعب ضمن صفوف البلوز، مؤكدًا أن انتفاله لهذا النادي كان خطورة رائعة.
وقال ألونسو خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "أتيت إلى تشيلسي للفوز بالألقاب والقتال في كل منافسة نلعب بها، وحققت نجاحات مذهلة بالفعل".
وأضاف قائلاً: "تحقيق البريميرليج في العام الأول كان أمراً إستثنائياً، وخاصة عند مشاهدة الفرق الأخرى تلعب ونحن نفوز بكل مباراة، كان شعوراً رائعاً".
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