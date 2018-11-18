ألونسو: اللعب لتشيلسي خطوة ناجحة.. وحققت نجاحات مذهلة

أعرب النجم الدولي الإسباني ماركو ألونسيو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته البالغة باللعب ضمن صفوف البلوز، مؤكدًا أن انتفاله لهذا النادي كان خطورة رائعة.





وقال ألونسو خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "أتيت إلى تشيلسي للفوز بالألقاب والقتال في كل منافسة نلعب بها، وحققت نجاحات مذهلة بالفعل".



