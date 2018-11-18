رئيس شعبة المواد البترولية يوضح مميزات بنزين 95+ (فيديو)

أوضح الدكتور أسامة عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، أن بنزين 95+ مضاف له إضافات لتحسين جودة وكفاءة البنزين، لافتًا إلى أنه بنزين عالي الجودة.



وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأحد، أن الفرق بين بنزين 95 وبنزين 95+ في تحسين الكفاءة، موضحًا أنه بنفس السعر.



وأشار إلى أنه سيتم إلغاء بنزين 95 حتى يكون جميع المواطنين سواسية في الحصول على بنزين 95+؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

