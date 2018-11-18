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العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير تكريت إلى خمسة قتلى و16 مصابا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:10 م
العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير تكريت إلى خمسة قتلى و16 مصابا
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وكالات
 

قُتل 5 عراقيين فيما أصيب 16 آخرين إثر تفجير بسيارة مفخخة، في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.


وذكر بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع للقيادة المشتركة للقوات العراقية، اليوم الأحد، "أسفر الحادث الإجرامي عن استشهاد 5 مواطنين، وإصابة 16 شخصا".


وأضاف البيان "الاعتداء الإرهابي حصل بواسطة عجلة مفخخة في شارع الأطباء بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين".


وتواصل القوات الأمنية العراقية عملياتها لتفتيش وتطهير المدن العراقية المختلفة من الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).


وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" أشارت في إحصائية نشرت مطلع الشهر الجاري إلى مقتل 69 عراقيا وإصابة 105 آخرين، جراء أعمال الإرهاب، والعنف، والنزاع المسلح خلال أكتوبر الماضي.

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