شاهد.. كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" (صور)

بدأ الممثل المصري أمير كرارة تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "كلبش 3"، فى لبنان، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات التى استمرت 30 يومًا، ليصبح “كلبش 3" أول عمل درامى يتم تصويره فى دراما رمضان 2019، لاسيما وأن كرارة حقق نجاحًا ساحقًا بجزأيه الأول والثانى، والذى يكتبه باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.

وسافر أمير كرارة، الخميس الماضى، العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة المخرج بيتر ميمى ومدير التصوير حسين عسر والمؤلف باهر دويدار، من أجل تصوير أول مشاهد العمل هناك، والتى تستمر لمدة أسبوع كامل.





وقد نشر مخرج العمل بيتر ميمي أول صورة مع أمير كرارة من كواليس تصوير المشاهد الأولى من المسلسل، معلقا عليها “كلبش 3 سليم الانصاري”