باهر المحمدي ينتظم في مران الإسماعيلي

شهد مران الإسماعيلى مساء اليوم انتظام باهر المحمدى مدافع الفريق الدولى بالتدريبات الجماعية ، وذلك بعد خوض مواجهة ضمن صفوف منتخب مصر الأول أمام نظيره التونسى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





وخاض المحمدى تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى ، فى ظل شعوره ببعض الأرهاق الخفيف.





ومن المقرر أن يشارك بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى اعتبارا من الغد ، ضمن تحضيرات الفريق لملاقاة الإنتاج الحربى الأربعاء المقبل بالأسبوع الــ15 بمسابقة الدورى المحلى.



