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باهر المحمدي ينتظم في مران الإسماعيلي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:11 م
باهر المحمدي ينتظم في مران الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
شهد مران الإسماعيلى مساء اليوم انتظام باهر المحمدى مدافع الفريق الدولى بالتدريبات الجماعية ، وذلك بعد خوض مواجهة ضمن صفوف منتخب مصر الأول أمام نظيره التونسى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وخاض المحمدى تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى ، فى ظل شعوره ببعض الأرهاق الخفيف.

ومن المقرر أن يشارك بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى اعتبارا من الغد ، ضمن تحضيرات الفريق لملاقاة الإنتاج الحربى الأربعاء المقبل بالأسبوع الــ15 بمسابقة الدورى المحلى.

المزيد عن: كورة كرة كاس الأمم الأفريقية رياضة
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