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"أمن السويس" يكشف غموض العثور على جثة عجوز في منزله بالغريب

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:13 م
أمن السويس يكشف غموض العثور على جثة عجوز في منزله بالغريب
اللواء محمد جاد - مدير أمن السويس
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أبوبكر عبد المعز
 
كشفت مباحث مديرية أمن السويس، عن غموض العثور على جثة رجل في العقد السابع من العمر مقتول داخل دورة مياه منزله بمنطقة الغريب السكنية بالسويس، وألقت القبض على زوجة شقيق القتيل لاتهامها بقتله بسبب خلافات ونزاعات على الميراث.

وقامت المتهمة بتمثيل الجريمة داخل منزل القتيل بمنطقة الغريب السكنية بحي السويس في محافظة السويس.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارا من مأمور قسم شرطة السويس، يفيد بالعثور على جثة "ع.م" 72 عامًا، مواطن داخل منزله بحي السويس، في حالة تعفن شديد.

وأكد تقرير الطب الشرعي، أن الوفاة حدثت منذ 10 أيام، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي الذي أكد تقريرها أن الوفاة حدثت بسبب إصابة القتيل بآلة حادة على الرأس.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية، تبين وجود خلافات بين زوجة شقيق القتيل والقتيل بسبب ميراث الأسرة المالي مما دفعها لارتكاب جريمة القتل.
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