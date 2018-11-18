"أمن السويس" يكشف غموض العثور على جثة عجوز في منزله بالغريب



وأكد تقرير الطب الشرعي، أن الوفاة حدثت منذ 10 أيام، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي الذي أكد تقريرها أن الوفاة حدثت بسبب إصابة القتيل بآلة حادة على الرأس.



وبتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية، تبين وجود خلافات بين زوجة شقيق القتيل والقتيل بسبب ميراث الأسرة المالي مما دفعها لارتكاب جريمة القتل.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارا من مأمور قسم شرطة السويس، يفيد بالعثور على جثة "ع.م" 72 عامًا، مواطن داخل منزله بحي السويس، في حالة تعفن شديد.