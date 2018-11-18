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تفاصيل دور عزت العلايلي في مسلسل "قيد عائلي"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:10 م
تفاصيل دور عزت العلايلي في مسلسل قيد عائلي
عزت العلايلي
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الفجر الفني
 
أكد الفنان عزت العلايلي، أنه بدأ تصوير دوره في مسلسل "قيد عائلي" منذ أيام، مضيفا أنه سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وتابع "العلايلي" أنه عندما عرض عليه المسلسل أعجب به للغاية، موضحا: "المسلسل يدور في إطار اجتماعى تشويقي مكون من 40 حلقة"، مضيفا: "أجسد فيه دور رجل أعمال ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور".

يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" يشارك في بطولته منة فضالي نضال الشافعي ريم البارودي مريهان حسين رامي وحيد ومحمد عز، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
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