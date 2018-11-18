مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقدين لعلاج الجرحى والمصابين في اليمن

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، برنامجين تنفيذيين لعلاج الجرحى والمصابين داخل اليمن، بالشراكة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظة عدن.

وبموجب هذين العقدين اللذين وقعهما مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، يتم تقديم الرعاية الصحية والطبية للمستهدفين.

قال مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، إنه استمرارًا للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين لتقديم الخدمات الصحية للأشقاء اليمنيين داخل وخارج اليمن، وقَّع المركز اليوم برنامجين تنفيذيين لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن بالشراكة مع مجموعة مستشفيات البريهي الدولية بفرعيها (عدن) ومستشفى صابر بمحافظة عدن.

وأشار، إلى أنه سيتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين داخل اليمن وفق المعايير الطبية لعدد 150 جريحًا لكل مستشفى بمحافظة عدن، ويصبح إجمالي التعاقد الحالي لعدد 300 جريح ومصاب، ويضاف هذا العدد للأعداد السابقة التي تم علاجهم في مستشفيات القطاع الخاص داخل اليمن 5,897 جريحًا ومصابًا يمنيًا.

وأوضح المعلم، أن هذه الاتفاقيات ساعدت القطاع الصحي في تقديم الخدمات الصحية في اللحظات الأولى لوقوع الإصابة، وكان له الأثر في تطوير الخدمات الصحية وعودة الطاقم الطبي في استئناف عمله في القطاعات الصحية الحكومية والخاصة.

و أكد المعلم حرص المركز على أن تشمل برامجه الصحية جميع الأشقاء اليمنيين في أنحاء الجمهورية اليمنية في جميع الأنشطة والتخصصات، وفق الاحتياج الفعلي بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين