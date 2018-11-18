موقف نادر من ذكريات الفن الجميل لـ مديحة كامل والخطيب (فيديو)





كان برنامج 2×1، أبرز ما أخرج مبنى الإذاعة والتليفزيون، الذي قدمته سناء منصور.





وفي إحدى الحلقات، استضافت الفنانة مديحة كامل، ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلي الحالي، ونجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، وكانت فكرة البرنامج قائمة على طرح أسئلة على النجمين، بحيث تسأل كل منهما فى مجال تخصص الآخر لاختبار مدى إلمامه بأكبر معلومات ممكنه عن الفن والرياضة، هذا إلى جانب توجيه بعض الأسئلة العامة.





ووجهت سناء منصور، سؤالها الأول للفنانة مديحة كاملة بسؤالها عن الفريق الذى لعب له محمود الخطيب قبل النادى الأهلى، فأجابت إجابة صحيحة وهو نادى النصر، وفى المقابل كان السؤال الذى ينتظر الخطيب هو "ما اسم المسرحية اللى قدمت مديحة كامل لجمهور المسرح؟".





واستطاع الخطيب أيضًا الإجابة، حيث قال "هاللو شلبى.. وكان معاها عبد المنعم مدبولى وسعيد صالح"، وكذا سألت مديحة كامل عن تفاصيل أهداف بيبو فى أحدى البطولات الأفريقية لكرة القدم، والتى أحرز فيها 5 أهداف فى مرمى منتخب إثيوبيا، بينما سأل الخطيب عن دور الجاسوسة الذى قدمته مديحة كامل فى السينما، وقال الخطيب "اسم الفيلم الصعود إلى الهاوية، إخراج كمال الشيخ، والبطل الفنان محمود ياسين".



