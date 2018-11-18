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عاجل.. الزمالك يعلن توثيق عقد "كهربا" (مستند)

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:01 م
عاجل.. الزمالك يعلن توثيق عقد كهربا (مستند)
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رامي بشاي
 
كشف مجلس إدارة نادي الزمالك ، بانه تم توثيق عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم ، بالاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الأحد ، لمدة 4 مواسم .


وأكد رئيس الزمالك ، أن ما حدث صفعة قوية لكل أصحاب الشائعات وهواة الاكاذيب ونشر الأخبار المضللة والمفبركة ضد القلعة البيضاء . 


وشهدت الساعات الماضية سلسلة من الحملات المغرضة ، ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء ، بعدم صحة العقد الذى تم توقيعه مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، وانه من حقه التوقيع لأى نادى خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .


ويعد الهدف من تلك الشائعة التي انتشرت في العديد من المواقع الاليكترونية لضرب حالة الاستقرار التي يمر بها الفريق على الصعيد المحلي والعربي ، وتصدره مسابقة الدوري العام . 


ووجه رئيس النادي رسالة إلي هؤلاء بقوله " ايها الكاذبون المضللون المرتشون فى القناة المستنقع وفى المواقع المشبوهه ما رايكم عقد كهربا موثق فى اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات "

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