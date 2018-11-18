عزة الحسيني تترأس لجنة تحكيم مهرجان فيستيلاج - FESTILAG (صور)

وقعت عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، اتفاق تعاون وشراكة وتدريب مع مهرجان فيستيلاج، كما ترأست لجنة تحكيم الدورة السابعة لمهرجان فيستيلاج FESTILAG، الذي تترأسه الفنانة الايفواريه الكبيرة ناكي سي سافانا، ويشارك في المهرجان 30 فيلما ما بين الطويل والقصير والتسجيلي والروائي تمثلت الأفلام في مشاركة 13 دولة مختلفة من إفريقيا وخارجها وفي إطار فعاليات المهرجان تم تكريم ارديوما سوما مدير مهرجان فيسباكو بدولة بوركينا.

يتضمن الاتفاق بين الأقصر وفيستيلاج تعاون عمل ورش لتدريب الشباب الايفواري في الكتابة والإخراج والتمثيل بإدارة سينمائيين مصريين خلال العام القادم بالتعاون مع وزارة الثقافة والخارجية ونقابة السينمائيين في مصر وذلك ضمن خطة مهرجان الأقصر لزيادة الأنشطة علي مدار العام بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بدأ من فبراير 2019.

كما رحب السفير المصري بدولة كوت ديفوار السفير محمد فاروق الحمزاوي بضيوف المهرجان والذي تم فيه اعتبار مصر دولة ضيف الشرف، وتم عرض فيلم المصير إخراج يوسف شاهين، إنتاج شركة مصر العالمية في ختام فعاليات فيستيلاج وقد احتفي سيادته بالحضور من فائزين و مكرمين ووفود من دول بوركينا والسنغال وتونس و مصر والمشاركين من كوت ديفوار.