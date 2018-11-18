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رويدا عطية تنشر الصورة الأولى لمولودها الجديد

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:58 م
رويدا عطية تنشر الصورة الأولى لمولودها الجديد
رويدا عطية
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الفجر الفني
 

أعلنت الفنانة السورية رويدا عطية، عن وضعها لمولودها الأول الذي أطلقت عليه اسم "زين".


ونشرت عطية اول صورة لطفلها وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها كاشفة عن يده فقط.


عطية التي وضعت مولودها في أحد المستشفيات ببيروت، أصدرت أغنية أهدتها لمولودها بعنوان "تعا"، من ألحان حسان عيسى وتوزيع علاء حمودة.

 

يذكر أنّ عطية تحدّثت باقتضاب عن هوية زوجها، مشيرة إلى أنه رجل أعمال مغترب لبناني أسترالي.


رويدا عطية تنشر الصورة الأولى لمولودها الجديد
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