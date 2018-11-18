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منتخب البرازيل يحدد الدقائق التي سيحصل على مهاجم ريال مدريد أمام كولومبيا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:56 م
منتخب البرازيل يحدد الدقائق التي سيحصل على مهاجم ريال مدريد أمام كولومبيا
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عمر عبدالعزيز
 
 يستعد المنتخب البرازيلي تحت 20 سنة، لخوض مباراة ودية ثانية، ضد منتخب كولومبيا في جويانيا، لكن النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لن يلعب المباراة بأكملها.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أنه كما حدث خلال الإستراحة الدولية في أكتوبر، سيلعب نجم ريال مدريد دقائق محدودة في المباراة الثانية.

وستجرى هذه المباراة يوم الثلاثاء المقبل، لذا لن يعود اللاعب إلى إسبانيا حتى يوم الخميس، وسيكون أمامه يومين فقط للتدريب قبل رحلة السبت إلى إيبار.

ومع ذلك، فسيصل فينسيوس دون الكثير من الإجهاد، كما تم الكشف في هذا الأسبوع أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لن يشارك في بطولة أمريكا الجنوبية (تحت 20 سنة) في يناير وفبراير القادمين.
المزيد عن: مباراة البرازيل وكولومبيا فينسيوس جونيور ريال مدريد المنتخب البرازيلي
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