منتخب البرازيل يحدد الدقائق التي سيحصل على مهاجم ريال مدريد أمام كولومبيا

يستعد المنتخب البرازيلي تحت 20 سنة، لخوض مباراة ودية ثانية، ضد منتخب كولومبيا في جويانيا، لكن النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لن يلعب المباراة بأكملها.





وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أنه كما حدث خلال الإستراحة الدولية في أكتوبر، سيلعب نجم ريال مدريد دقائق محدودة في المباراة الثانية.





وستجرى هذه المباراة يوم الثلاثاء المقبل، لذا لن يعود اللاعب إلى إسبانيا حتى يوم الخميس، وسيكون أمامه يومين فقط للتدريب قبل رحلة السبت إلى إيبار.



