السبت.. الإنجيلية تدعو للصلاة من أجل سلام الكنيسة في مصر

دعت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، الي انعقاد اجتماع عام للصلاة من أجل سلامة الكنيسة بمصر، السبت المقبل.





وقال مصدر من داخل الكنيسة الإنجيلية، في ت صريح خاص لـبوابة الفجر، إن اجتماع الصلاة يهدف الخضوع الي الله لأجل أن يحفظ سلام الكنيسة وبلدنا الحبيبة مصر.





وأوضح المصدر، أن الاجتماع سيعقد في محافظتي سوهاج وأسيوط، فضلاً عن افتقاد الشعب الإنجيلي بتلك المحافظتين.



