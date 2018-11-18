السبت.. الإنجيلية تدعو للصلاة من أجل سلام الكنيسة في مصر
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:59 محازم رفعت
دعت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، الي انعقاد اجتماع عام للصلاة من أجل سلامة الكنيسة بمصر، السبت المقبل.
وقال مصدر من داخل الكنيسة الإنجيلية، في تصريح خاص لـبوابة الفجر، إن اجتماع الصلاة يهدف الخضوع الي الله لأجل أن يحفظ سلام الكنيسة وبلدنا الحبيبة مصر.
وأوضح المصدر، أن الاجتماع سيعقد في محافظتي سوهاج وأسيوط، فضلاً عن افتقاد الشعب الإنجيلي بتلك المحافظتين.
يذكر أن اجتماع الصلاة الذي تقيمة الطائفة الإنجيلية، سيبدأ بالتسابيح وباقة من الترانيم من أداء ديفد أسعد وكلمات دكتورة نورا إدوارد.