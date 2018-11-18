إنجلترا تعبر كرواتيا وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية









افتتح المنتخب الكرواتي التسجيل عن طريق اندريج كراماريتش في الدقيقة 57 ثم تعادل المنتخب الإنجليزي عن طريق لينجارد في الدقيقة 78 قبل أن يخطف هاري كين هدف الفوز في الدقيقة 85 لتفوز إنجلترا 2-1.









ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده للنقطة السابعة في صدارة المجموعة فيما توقف رصيد كرواتيا عند أربعة نقاط في المركز الأخير.

حسم المنتخب الإنجليزي التأهل الرسمي لنصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز اليوم على منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.