تعليم الفيوم: منح مُعلمة بمدرسة "جاسمين شريف" شهادة تقدير لنشاطها داخل الفصل مع الطلاب (صور)

قام الأستاذ محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة مدارس الفيوم للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية وانتظام العمل، حيث تابع عددًا من المدارس ومنها مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي بشرق الفيوم.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تفقد وكيل المديرية المدرسة والفصول الدراسية وأشاد بانتظام العملية التعليمية والمستوى العلمى المتميز للتلاميذ بالفصول، حيث تابع الصف السادس الإبتدائي، وحضر حصة لغة عربية وناقش التلاميذ علميًا على السبورة للوقوف على المستوى العلمى للتلاميذ، ومنح الأستاذة نهاد سيد يحي معلمة اللغة العربية شهادة تقدير وذلك للجهد المبذول فى العمل ومستوى التلاميذ المتميز فى اللغة العربية.





كما حضر حصة رياضيات بفصل 5 3 وناقش التلاميذ علميًا على السبورة وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الإعدادي، كما تابع معمل الحاسب الآلى والمكتبة وحجرة الاقتصاد المنزلى والتربية الفنية.





وأشاد الأستاذ محمد عبدالله بنظافة المدرسة والفصول الدراسية ونبه مشددًا على إدارة المدرسة بعدم دخول الدراجات البخارية داخل المدرسة وتواجد مسئول الأمن على باب المدرسة وضرورة المتابعة الفنية المستمرة لمديرالمدرسة للمعلمين بالفصول الدراسية.