ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علي جمعة يوضح حكم الصلاة على النبي أثناء الصلاة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:47 م
علي جمعة يوضح حكم الصلاة على النبي أثناء الصلاة
علي جمعة
طباعة
رقية جمال
 
تساءل متصل، عن حكم الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في الصلاة؟

وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، أنه يجوز الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في الصلاة؛ لأنها من جنس الصلاة، وهي من قبيل الذكر، فهي تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل.

وتابع،: "كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عندما يمر بآية عذاب في الصلاة يستعيذ، وإذا مر بآية بها جنة أو ثواب يدعو أن نكون منهم".
المزيد عن: علي جمعة الصلاة على النبي التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
2
x
16:00
1
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
2
x
16:00
2
الوداد الفاسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
مدغشقر
0
x
13:30
2
السودان
إثيوبيا
0
x
15:00
2
غانا
توجو
0
x
18:00
0
الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 6:00:00 PM