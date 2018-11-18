علي جمعة يوضح حكم الصلاة على النبي أثناء الصلاة
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:47 مرقية جمال
تساءل متصل، عن حكم الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في الصلاة؟
وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، أنه يجوز الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في الصلاة؛ لأنها من جنس الصلاة، وهي من قبيل الذكر، فهي تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل.
وتابع،: "كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عندما يمر بآية عذاب في الصلاة يستعيذ، وإذا مر بآية بها جنة أو ثواب يدعو أن نكون منهم".
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