علي جمعة يوضح حكم الصلاة على النبي أثناء الصلاة

تساءل متصل، عن حكم الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في الصلاة؟





وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، أنه يجوز الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في الصلاة؛ لأنها من جنس الصلاة، وهي من قبيل الذكر، فهي تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل.



