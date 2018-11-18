الإمارات تشيد أكبر مول تجاري رياضي في العالم

أعلنت شركة إماراتية ومقرها دبي عن تطوير مشروع "سبورت سوسايتي - Sport Society" وهو أكبر مول تجاري رياضي في العالم.





وروعي في تصميم هذا المشروع ان يكون ايقونة معمارية عالمية تليق بسمعة الامارة وإنجازاتها على مختلف الأصعدة وتلبي طموحات السكان والسياح وترتقي بمفهوم المراكز الرياضية الى مستويات غير مسبوقة وسيجري افتتاحه في حدث عالمي خلال 2020.





وقال ادجار بوف رئيس التصميم في "فيفا سيتي" المسؤلة عن المشروع، إن المشروع ينطوي على مفاجآت كبيرة سواء في التصميم او النشاطات مع صياغة تجربة متفردة بالجمع بين التسوق والترفيه والرياضة.





وأوضح ان اطلاق المشروع يأتي مواكبة لمبادرة تحدي دبي للياقة التي أعلنتها دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسيكون مشروع "سبورت سوسايتي - Sport Society" وجهة مهمة لترجمة تحدي دبي للياقة وتشجيع جميع سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضية يوميا لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً لتصبح دبي بذلك المدينة الأكثر نشاطا في العالم.





ويتخذ المشروع موقعا استراتيجيا في دبي على مقربة من سيتي سنتر ديرة ويمكن الوصول اليه بسهولة حيث تخدمه شبكة طرق واسعة تسهل الوصول اليه والنفاذ الى احد طوابقه المخصصة لمواقف المركبات.