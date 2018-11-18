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تجديد حبس معصوم مرزوق وآخرين 15 يومًا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:42 م
تجديد حبس معصوم مرزوق وآخرين 15 يومًا
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عمرو محمد
 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، تجديد حبس السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات و4 نشطاء آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

 

وجاءت أسماء المتهمون كالتالي: السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس، والقيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس رائد سلامة، والنشطاء عبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي، وعمرو محمد ونرمين حسين.

 

ووجهت النيابة للمتهمين؛ "مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما وجهت للمتهم عمرو محمد اتهامات: الانضمام لجماعة ارهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".

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