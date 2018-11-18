محافظ السويس يتفقد شوارع المثلث لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات (صور)

قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس يرافقه اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية لمنطقة المثلث بحي الأربعين لمتابعة أعمال النظافة التي تتم ورفع التراكمات القديمة من المنطقة وإزالة التعديات والاشغالات.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أعطي المحافظ توجيهات لحي الأربعين بسرعة عودة الانضباط للمنطقة وعمل محاضر للمخالفين تنفيذا لقوانين النظافة العامة والبيئة.





شدد المحافظ علي الحي وشرطة المرافق بالاستمرار في حملات ازالة الاشغالات ورفع أي تعديات وازالة الاكشاك العشوائية المخالفة والالتزام بمساحة الكشك المحددة داخل رخصة الأشغال المستخرجة من قبل الحي، مشددا علي منع الباعة الجائلين الوقوف علي شارع الجيش، واستمع صقر لشكاوي سكان المثلث حول المشاكل للارتقاء بمرافق المدينة.





وأعطي اللواء عبد المجيد صقر لرئيس حي الأربعين مهلة 5 أيام لتنسيق المنطقة ونظافتها ورفع الاشغالات والتعديات الموجودة بها.





واشار صقر بانه سيدرس المشاكل التي طرحت عليه، مشيرًا علي حي الاربعين بتوفير بعض صناديق القمامة لبعض المناطق بالمثلث ورفع القمامة من الصناديق بصفة مستمرة وحل مشاكل الصرف الصحي والعشوائيات المنتشرة بين عمارات المثلث.





رافق المحافظ في الجولة كل من العميد ايهاب سراج رئيس حي الأربعين وعبدالصمد أحمد، مدير عام الإسكان، وحسن مبروك مدير عام الشركة القابضة لفرع السويس ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية ومسئولي الادارات الهندسية والمتابعة الميدانية والمرافق بحي الأربعين.