"برلماني" يقترح نقل المصانع خارج الكتلة السكنية.. وبيع أراضى قطاع الأعمال





تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن نقل كل المصانع والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للمناطق الصناعية وفقا للموقع الجغرافى لكل منطقة، وذلك للعديد من الأسباب أبرزها إعادة هيكلتها مرة أخرى.وأضاف طوبيا في تصريحات صحفية، أن هذا المقترح يهدف للاستفادة من الأصول غير المستغلة للعديد من هذه الشركات وحمايتها من التعديات بالتزامن مع الوقت الذى تواصل فيه هذه الشركات نزيف الخسارة وتكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا، بالإضافة للحفاظ على المواطنين جراء التلوث الناتج عن بعض هذه المصانع.كما أكد النائب البرلماني، أن الأراضى المملوكة للشركات وسط المدينة أصبحت تساوى مليارات الجنيهات، ولو تم بيعها وإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية ستساهم هذه الخطوة فى تعمير المناطق الصناعية وفى نفس الوقت الاستفادة من إيرادات بيع هذه المصانع والشركات، إلى جانب أن الهيكلة والإحلال والتجديد بالمعدات الجديدة لن يتطلب مساحات أراضى كبيرة، كما أنه يعطى انتاجية أعلى، وبهذا ستساهم هذه الخطوة فى وقف نزيف خسارة هذه الشركات، ومواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة.